Политика

16:37 13.08.2019

Безсмертный узнал о своем увольнении из ТКГ из СМИ

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Безсмертный узнал о своем увольнении из ТКГ из СМИ

Роман Безсмертный сообщил, что узнал о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из СМИ.

"Стиль работы ОПУ (Офис президента Украины - ИФ): из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук и прикрепил к посту соответствующий указ.

Безсмертный также проанонсировал, что свое мнение по этому поводу озвучит в прямом эфире "24 канала" в 18.00.

В свою очередь бывшая представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва, Ирина Геращенко выразила сожаление в связи с увольнением Безсмертного.

"РП (Роман Петрович Безсмертный – ИФ) делал украинскую позицию в Минске сильнее. Жаль", - написала она на своей странице в соцстеи Фейсбук во вторник.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский освободил Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Безсмертный был назначен на эту должность 19 июня 2019 года.

Теги: #кадры #безсмертный
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