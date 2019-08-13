Политика

16:02 13.08.2019

"Голос" и "Батькивщина" пока не ответили на предложение "Евросолидарности" по формированию комитетов в новой Раде

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"Голос" и "Батькивщина" пока не ответили на предложение "Евросолидарности" по формированию комитетов в новой Раде

Партии "Голос" и ВО "Батькивщина" пока не ответили на предложение "Европейской солидарности" скоординировать усилия для формирования комитетов в новом составе Верховной Рады.

"Мы апеллируем к нашим коллегам по парламенту – "Голосу" и "Батькивщине" – с предложением скоординировать наши усилия о пропорциональном представительстве в комитетах парламента. Пока нет реакции от коллег", - сообщила избранная народным депутатом Рады 9-го созыва по списку партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на брифинге во вторник в Киеве.

Она подчеркнула, что "Евросолидарность" будет жестко настаивать на выполнении регламента Верховной Рады и пропорциональном представительстве всех политических партий при избрании руководства парламента и всех комитетов.

"Мы настаиваем на том, что оппозиции должны быть переданы комитеты Регламента, свободы слова, оппозиции – тем фракциям, которые не принадлежат к монобольшинству", - отметила Геращенко.

По её словам, опытные депутаты от "Европейской солидарности" могли бы усилить такие комитеты как национальной безопасности и обороны, по вопросам европейской интеграции, прав человека, защиты ветеранов.

Также она в очередной раз подчеркнула, что "Евросолидарность" не будет координировать работу в парламенте с "Оппозиционной платформой – За жизнь".

Как сообщалось, Геращенко на заседании группы по подготовке проведения первого заседания Верховной Рады 9-го созыва предложила кандидатуру генерала Михаила Забродского на должность председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Теги: #геращенко #батькивщина #евросолидарность #голос
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