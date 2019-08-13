Политика

16:02 13.08.2019

Министры от "Евросолидарности" не поддержат увольнение Кличко с поста главы КГГА, уверена Фриз

2 мин читать
Министры от "Евросолидарности" не поддержат увольнение Кличко с поста главы КГГА, уверена Фриз

Министры, делегированные в действующее правительство Владимира Гройсмана от партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко"), не намерены поддерживать представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

"Ещё не определено, что Кабмин будет завтра... я уверена, что все представители "Европейской солидарности" будут голосовать против", - сказала министр по делам ветеранов, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва Ирина Фриз на брифинге во вторник в Киеве.

Такое же мнение высказала и вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе: "С моей точки зрения эта инициатива президента Украины Зеленского (Владимира Зеленского – ИФ) нарушает Конституцию Украины, нарушает собственно разъяснение и решение Конституционного суда... Я не собираюсь поддерживать решение, которое будут нарушать решение Конституционного суда, поэтому я буду голосовать против", - сказал Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Позже пресс-конференции Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Теги: #кличко #кгга #фриз #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:16 13.08.2019
В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

16:02 13.08.2019
"Голос" и "Батькивщина" пока не ответили на предложение "Евросолидарности" по формированию комитетов в новой Раде

"Голос" и "Батькивщина" пока не ответили на предложение "Евросолидарности" по формированию комитетов в новой Раде

15:16 13.08.2019
В "Евросолидарности" выступают против ликвидации комитета Рады по вопросам ветеранов и объединения комитетов по правам человека и оккупированных территорий

В "Евросолидарности" выступают против ликвидации комитета Рады по вопросам ветеранов и объединения комитетов по правам человека и оккупированных территорий

16:01 09.08.2019
"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

22:47 08.08.2019
В КГГА заявляют об отсутствии разрешения на обыск: речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам

В КГГА заявляют об отсутствии разрешения на обыск: речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам

16:48 08.08.2019
Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

13:57 08.08.2019
Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

12:28 06.08.2019
ИнАУ грозится провести митинг в случае отсутствия реакции КГГА на несоблюдение КП закона о доступе к инфраструктуре

ИнАУ грозится провести митинг в случае отсутствия реакции КГГА на несоблюдение КП закона о доступе к инфраструктуре

14:11 05.08.2019
Около 200 больных диабетом детей в Киеве нуждаются инсулиновых помпах – КГГА

Около 200 больных диабетом детей в Киеве нуждаются инсулиновых помпах – КГГА

13:36 05.08.2019
НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ

Путин 19 августа посетит Францию, обсудит в том числе Украину

Зеленский поручил разработать законопроекты об упрощении приобретения украинского гражданства политбеженцами из РФ и лицами, воевавшим за Украину

Зеленский уволил 11 глав райадминистраций Львовской области

Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ

Зеленский сменил состав и сократил численность Комиссии государственных наград и геральдики

В Украине 11 партий получат госфинансирование

Путин 19 августа посетит Францию, обсудит в том числе Украину

Украина имеет полное право перекрывать канал, который снабжал водой оккупированный Крым - постпред президента Зеленского

Зеленский поручил разработать законопроекты об упрощении приобретения украинского гражданства политбеженцами из РФ и лицами, воевавшим за Украину

Зеленский уволил 11 глав райадминистраций Львовской области

Сальвини готов предложить коалицию партии Берлускони на выборах - СМИ

Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области

Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА