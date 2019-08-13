В "Евросолидарности" выступают против ликвидации комитета Рады по вопросам ветеранов и объединения комитетов по правам человека и оккупированных территорий

В партии "Европейская солидарность" отрицательно относятся к возможной ликвидации комитета Верховной Рады по вопросам ветеранов и объединению комитетов по правам человека и по вопросам интеграции оккупированных территорий.

"Мы считаем недопустимым ликвидацию комитета по вопросам ветеранов. Это первый шаг к ликвидации Министерства по делам ветеранов", - сказала избранная народным депутатом парламента 9-го созыва, первый вице-спикер Рады 8-го созыва Ирина Геращенко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Она считает, что ликвидация парламентского комитета во время продолжающейся войны недопустима.

"Мы считаем большой ошибкой попытки объединить комитеты по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий", - добавила Геращенко.

Она высказала мнение, что комитетом по реинтеграции должен руководить представитель монобольшинства – партии "Слуга народа".

Как сообщалось, 9 августа на заседании подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в будущей Раде 9-го созыва с 27 до 22 (их перечень опубликован на странице этой политсилы в Фейсбуке). Среди прочего "Слуга народа" предлагает создать комитет Рады по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.