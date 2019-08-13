Зеленский сменил состав и сократил численность Комиссии государственных наград и геральдики

Президент Украины Владимир Зеленский обновил персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики и сократил ее численность с 21 до 14 человек.

Согласно указу президента №595/2019 от 13 августа 2019 года, обнародованному на сайте главы государства, Зеленский отменил ряд указов предыдущего президента Украины Петра Порошенко, касающихся персонального состава Комиссии государственных наград и геральдики.

Таким образом, из состава данной Комиссии исключены: экс-глава Администрации президента Игорь Райнин (был председателем комиссии), бывшие советники президента Юрий Бирюков, Юрий Богуцкий и Ростислав Павленко, журналист Виталий Гайдукевич, народные депутаты Верховной Рады 8-го созыва Игорь Грынив, Татьяна Рычкова, (фракция "Блок Петра Порошенко"), министр информационной политики Украины Юрий Стець и министр по делам ветеранов Ирина Фриз, а также искусствовед, заведующий кафедрой теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Федорук.

Всего в комиссию входил 21 человек.

В то же время своим указом президент Зеленский утвердил в составе Комиссии государственных наград и геральдики руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана (председатель Комиссии), члена Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Александра Мацько, координатора Белоцерковской волонтерской группы Юрия Москаленко, руководителя Главного управления по вопросам военной безопасности директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Алексея Покотило.

В данный момент в Комиссию входит 14 человек.

Кроме того, президент Зеленский внес некоторые изменения в положение о Комиссии государственных наград и геральдики.