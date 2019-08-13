Украина имеет полное право перекрывать канал, который снабжал водой оккупированный Крым - постпред президента Зеленского

Украина перекрыла не русло реки Днепр, а канал, по которому поставлялась вода в оккупированный Крым, и имеет на это полное право, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Относительно очередного обострения внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды можно сказать следующее: Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина", - написал Кориневич на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он отметил, что Украина имеет полное право перекрывать технологический канал, который находится на ее территории.

"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - пояснил он.

Кориневич также сообщил, что по всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.

"В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", - подчеркнул постпред президента в Крыму.

Ранее российские СМИ сообщили, что российские власти оккупированного Крыма намерены просить Москву инициировать переговоры с Киевом о пропуске на полуостров воды с реки Днепр.