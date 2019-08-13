Зеленский поручил разработать законопроекты об упрощении приобретения украинского гражданства политбеженцами из РФ и лицами, воевавшим за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект об упрощении порядка приобретения украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическому преследованию на родине, и лицами, которые воевали за украинское государство, а также проект закона о порядке предоставления убежища.

Так, согласно указу президента №594/2019 от 13 августа 2019 года, обнародованному на сайте главы государства, Зеленский поручает Кабмину безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, "направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые законно проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведение непосредственно в районах антитеррористической операции в период проведения и/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции и/или принцами участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Также данным указом Кабмину поручается в трехмесячный срок разработать проект закона Украины о порядке предоставления убежища.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений;

При участии Службы безопасности Украины Кабмин должен провести проверку соблюдения Государственной миграционной службой Украины, Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства Украины в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины;

Указ вступает в силу со дня его опубликования.