Политика

18:20 12.08.2019

Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области

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Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых районных государственных администраций Донецкой области: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.

Соответствующие распоряжения №№244/2019-рп – 250/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все семь глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы Бойковской райадминистрации Александр Романюк (распоряжение №244/2019-рп), Добропольской райадминистрации Дмитрий Кирносов (распоряжение №245/2019-рп), Константиновской райадминистрации Наталия Винниченко (распоряжение №246/2019-рп), Никольской райадминистрации Олег Решетняк (распоряжение №247/2019-рп), Покровской райадминистрации Анатолий Шишко (распоряжение №248/2019-рп), Славянской райадминистрации Евгений Данилюк (распоряжение №249/2019-рп), Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко (распоряжение №250/2019-рп).

В состав Донецкой области входит 19 районов (из них 14 находятся на подконтрольной украинскому правительству территории) и 28 городов областного подчинения (из них 15 - на подконтрольной территории). На линию разграничения с неподконтрольной территорией выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.

Теги: #донецкая_область #зеленский #кадры
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