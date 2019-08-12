Политика

10:10 12.08.2019

Советник президента Зеленского допускает общение с российскими СМИ, которые не искажают информацию об Украине

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Советник президента Зеленского допускает общение с российскими СМИ, которые не искажают информацию об Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что в России есть издания, которые не искажают информацию, и с которыми следует общаться, чтобы рассказать правду о происходящем в Украине.

"Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист "Коммерсанта" – ИФ), Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - сказал Потураев изданию "Детектор медиа".

Также он отметил, что не считает, что интервью, которое глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дал российскому "Коммерсанту", вредит имиджу политсилы.

Кроме того, на уточняющий вопрос касательно того, стоит ли идти на интервью с российской журналисткой Ольгой Скабеевой (ведущей на телеканале "Россия-1" - ИФ), Потураев рекомендовал обратиться лично к самому Разумкову, однако отметил, что сам он категорически не стал бы этого делать.

"Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала "Дождь". Думаю, "Коммерсант" тоже не будет искажать", - сказал Потураев.

Советник президента Украины также отметил, что в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными.

""Новая газета", "Дождь", с определенными вопросами "Коммерсант" и "Эхо Москвы", но точно не федеральные каналы", - отметил он.

Теги: #сми #рф #слуга_народа
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