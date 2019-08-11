США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в начале следующей недели представители США, Германии и Франции планируют провести очередной раунд консультаций по нормандскому формату, передает "Голос Америки".

По информации издания, представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по Нормандскому формату.

Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.