Политика

18:54 09.08.2019

В "Слуге народа" озвучили названия предлагаемых 22 комитетов Рады, готовы отдать оппозиции 2 из них и главу спецкомиссии по приватизации

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В "Слуге народа" озвучили названия предлагаемых 22 комитетов Рады, готовы отдать оппозиции 2 из них и главу спецкомиссии по приватизации

Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в будущей Верховной Раде 9-го созыва с 27 до 22, о чем шла речь на заседании подготовительной депутатской группы в пятницу, и образовать следующие комитеты (их перечень опубликован на странице этой политсилы в Фейсбуке):

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений

3. Комитет по вопросам экономического развития

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации

8. Комитет по вопросам правовой политики

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

13. Комитет по вопросам инфраструктуры

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

18. Комитет по вопросам свободы слова

19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

22. Комитет по вопросам социальной политики

В соответствии со статьей 10 закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в Верховной Раде также будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в "Слуге народа" предлагают отдать оппозиционным фракциям в будущем парламенте должности заместителя председателя Верховной Рады, глав двух комитетов: по вопросам свободы слова и по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также главы Спецкомиссии по приватизации.

Теги: #комитеты #рада #слуга_народа
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