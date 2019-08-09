Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что России и Украине удастся изыскать решение существующих проблем.

"Я полагаю, он (президент Украины Владимир Зеленский) заключит соглашение с президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он журналистам в пятницу на лужайке Белого дома перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси.

При этом Трамп отметил, что ждет визита Зеленского в Вашингтон. "Я думаю, что скоро он приедет", - сказал президент США и напомнил о приглашении Зеленскому посетить Белый дом в удобное для него время.

По словам Трампа, Зеленский - "очень разумный, стремящийся к миру, смелый человек".

"Я думаю, что он очень скоро приедет", - заключил Трамп.