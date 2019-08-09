Политика

17:10 09.08.2019

Рада в первую очередь займется экономическими вопросами - Стефанчук

1 мин читать
Рада в первую очередь займется экономическими вопросами - Стефанчук

Верховная Рада 9-го созыва в первую очередь примется за рассмотрение экономических вопросов, отметил будущий народный депутат от партии "Слуга народа", возможный первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь - это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что есть законопроекты, которые команда "Слуга народа" наработала законопроекты, которые президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 8-го созыва

По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.

Между тем он добавил, что "Слуга народа" определит блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины.

Стефанчук отметил, что у "Слуги народа" есть предложения по изменению регламентных процедур в Верховной Раде.

Теги: #стефанчук #рада #законопроекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:56 09.08.2019
"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

16:01 09.08.2019
"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

15:50 09.08.2019
"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

15:29 09.08.2019
Подготовительная группа по проведению первого заседания Рады создала две подгруппы

Подготовительная группа по проведению первого заседания Рады создала две подгруппы

15:08 09.08.2019
Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

15:06 09.08.2019
ОПЗЖ инициирует создание комитета по решению проблем Донбасса

ОПЗЖ инициирует создание комитета по решению проблем Донбасса

14:44 09.08.2019
Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

14:28 09.08.2019
Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

09:53 09.08.2019
Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов

Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов

16:56 08.08.2019
Депутатская группа по подготовке первого заседания Рады соберется в пятницу

Депутатская группа по подготовке первого заседания Рады соберется в пятницу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке - Тейлор

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

Чубаров и Джемилев предложили президенту Украины поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в Крыму

Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке - Тейлор

Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Безсмертный: Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели военных под Павлополем

Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви – Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем

Проявленная Зеленским и ВСУ сдержанность перед лицом агрессии на Донбассе 6 августа заслуживает полной поддержки "нормандской четверки" – посольство США

Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА