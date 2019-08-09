Политика

16:56 09.08.2019

"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

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"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

Партия "Слуга народа" готова выслушать предложения других политических сил по руководству комитетов парламента, заявляет глава этой партии Дмитрий Разумков, отмечая, что в его политической силе достаточно профессионалов в разных сферах, и напоминает, что решение будет принимать подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва.

"Я уверен, что в нашей политической силе есть 254 народных депутатов, которые также являются специалистами в разных сферах", - сказал Разумков на брифинге в пятницу в Киеве, комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" заявление партии "Голос" относительно распределения руководства комитетами.

Он отметил, что "Слуга народа" будет озвучивать свои предложения и готова услышать предложения коллег.

"Но окончательное решение будет приниматься на заседании подготовительной группы...Но действительно я , как глава партии и как представитель политической партии "Слуга народа", буду отстаивать интересы нашей политической силы", - заявил политик.

По словам Разумкова, "Слуга народа" будет претендовать на одну из руководящих должностей во всех комитетах Верховной Рады.

"Мы будем придерживаться квотного принципа, а он говорит о следующем, что от одной политической силы может быть только или председатель, или первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" будет представлена в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеназванных должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков.

Как сообщалось, партия "Голос" выступила против квотного принципа в избрании руководителей парламентских комитетов, подчеркивая, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм.

"Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", - говорится в пресс-релизе партии, распространенном в пятницу.

Теги: #комитеты #разумков #рада
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