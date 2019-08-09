Политика

16:01 09.08.2019

"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

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"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

В партии "Европейская солидарность" призывают будущие фракции Верховной Рады, кроме "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь", договориться о представительстве в президиуме парламента IX созыва и в руководстве комитетов.

"Мы обращаемся к политическим силам, которые не входят в правящую партию, с предложением согласовать наши позиции и совместно обсудить и скоординировать действия относительно пропорционального представительства в руководстве Верховной Рады Украины и комитетов", - заявила избранная в Верховную Раду IX созыва, первый вице-спикер парламента VIII созыва Ирина Геращенко в пятницу в Киеве на первом заседании подготовительной депутатской группы по организации первого заседания Рады.

При этом она подчеркнула, что "Европейская солидарность" не считает возможным координировать усилия с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Теги: #геращенко #рада #евросолидарность
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