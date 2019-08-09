"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады 9-го созыва предварительно решила, что в каждом парламентском комитете не может быть меньше 7 и больше 31 члена.

Соответствующее решение группа приняла на своем первом заседании в пятницу.

"Я предлагаю проголосовать за это. 7 - 31 (человек - ИФ)", - сказал глава подготовительной группы Дмитрий Разумков.

При этом он отметил, что позже это количество может быть изменено по результатам дискуссии о количестве комитетов.

Разумков добавил, что в Верховной Раде 8-го созыва в комитете может быть не менее 7 нардепов и не более 35.

Кроме того, он озвучил предложение партии "Слуга народа" о формировании 22 парламентских комитетов в Верховной Рады 9-го созыва, а также специальной комиссии по приватизации, отметив, что в нынешнем созыве их было 27.

Разумков сообщил, что "Слуга народа" передаст членам подготовительной группы свои предложения по формированию комитетов, в том числе относительно предметов их ведения.

Глава группы отметил, что ожидают ответ от будущих коллег по парламенту до понедельника.