Политика

15:29 09.08.2019

Подготовительная группа по проведению первого заседания Рады создала две подгруппы

1 мин читать
Подготовительная группа по проведению первого заседания Рады создала две подгруппы

Подготовительная группа по проведению первого заседания Верховной Рады IX созыва для более эффективной работы создала две подгруппы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", одна подгруппа, по словам будущего народного депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, будет заниматься организационными вопросами, а вторая – подготовкой первого пленарного заседания и вопросами распределения функций будущих парламентских комитетов.

По его словам, мажоритарщики и "Голос" будут представлены в каждой подгруппе.

Разумков также отметил, что решения подготовительной группы будут приниматься на общих сборах.

Теги: #депутаты #рада #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 09.08.2019
Рада в первую очередь займётся экономическими вопросами - Стефанчук

Рада в первую очередь займётся экономическими вопросами - Стефанчук

16:56 09.08.2019
"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

16:01 09.08.2019
"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов

15:50 09.08.2019
"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

15:08 09.08.2019
Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

15:06 09.08.2019
ОПЗЖ инициирует создание комитета по решению проблем Донбасса

ОПЗЖ инициирует создание комитета по решению проблем Донбасса

14:44 09.08.2019
Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

14:28 09.08.2019
Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

09:53 09.08.2019
Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов

Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов

16:56 08.08.2019
Депутатская группа по подготовке первого заседания Рады соберется в пятницу

Депутатская группа по подготовке первого заседания Рады соберется в пятницу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада в первую очередь займётся экономическими вопросами - Стефанчук

"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке - Тейлор

ПОСЛЕДНЕЕ

Чубаров и Джемилев предложили президенту Украины поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в Крыму

Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке - Тейлор

Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Безсмертный: Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели военных под Павлополем

Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви – Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем

Проявленная Зеленским и ВСУ сдержанность перед лицом агрессии на Донбассе 6 августа заслуживает полной поддержки "нормандской четверки" – посольство США

Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

Посольство США в Киеве призывает РФ освободить Балуха, Бекирова и других политзаключенных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА