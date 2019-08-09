Политика

14:28 09.08.2019

Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

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Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

Рабочая группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва обсудит, в частности, и вопрос количества парламентских комитетов в новом парламенте, сообщил избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Это будет организационная встреча. Некоторые предложения будут исходить от нас, некоторые, я уверен, будут от наших коллег", - рассказал Дмитрий Разумков журналистам перед началом встреча.

Избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов сообщил журналистам, что "Европейскую солидарность" в рабочей группе по подготовке первого заседания Рады IX созыва будет представлять он и Ирина Геращенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", партию "Батькивщина" в рабочей группе представляют Иван Крулько и Андрей Кожемякин, от "Голоса" – Ярослав Железняк.

За 20 минут до начала заседания рабочей группы журналисты ждут пока у 5-го подъезда здания Верховной Рады, где проходят будущие депутаты.

Как анонсировалось, заседание рабочей группы состоится в конференц-зале (находится в подвале здания парламента), предполагается, что журналисты будут беседовать с членами рабочей группы в кулуарах на третьем этаже.

Теги: #комитеты #разумков #рада #парламент
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