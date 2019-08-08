Политика

18:50 08.08.2019

Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

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Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

 Федеральное правительство Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - написал Мельник в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентом России и Франции - Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном -, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу.

По информации пресс-службы президента Украины, президент Франции сообщил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В свою очередь Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции поднимет эту тему во время переговоров с Путиным 19 августа.

Теги: #нормандский_формат #германия
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