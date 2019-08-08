Депутатская группа по подготовке первого заседания Рады соберется в пятницу

Депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады девятого созыва состоится в пятницу, 9 августа, сообщает руководитель пресс-службы аппарата парламента Ирина Кармелюк.

"Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов в конференц-зале", - сообщила Кармелюк на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Она напомнила, что согласно регламенту Верховной Рады, в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших пятипроцентный барьер: от "Слуги народа" – 17, от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – три, от Всеукраинского объединения "Батькивщина" и "Европейской солидарности" - по два, от "Голоса" – один.

По словам Кармелюк, народные депутаты, которые баллотировались в Верховную Раду как самовыдвиженцы в одномандатных избирательных округах, могут также делегировать в состав подготовительной группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов, подав письменное предложение с соответствующими подписями.