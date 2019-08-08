Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви – Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем І на Фанаре в Стамбуле заявил, что будет защищать независимость Церкви.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский, передает его слова пресс-служба главы государства.

Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Зеленский поблагодарил его за такую позицию.

По информации пресс-службы, в программе визита президента Украины в Турцию - посещение храма Святого Георгия, размещенного на территории Вселенской патриархии.