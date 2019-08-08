Проявленная Зеленским и ВСУ сдержанность перед лицом агрессии на Донбассе 6 августа заслуживает полной поддержки "нормандской четверки" – посольство США

Президент Украины Владимир Зеленский и командование Вооруженных сил страны выявили сдержанность перед лицом агрессии 6 августа, когда на Донбассе во время объявленного режима прекращения огня погибли 4 украинских военнослужащих, считают в посольстве США в Украине.

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинский, и этим ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", - говорится в комментарии, обнародованном в четверг на странице посольства в соцсети Фейсбук.

По убеждению американских дипломатов, такой подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая России. "Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в комментарии.