Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

О планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее $20 млрд на фоне заявил президент Украины Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет украинская экономика ежегодно будет расти на 5-7%.

"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее $20 млрд, чтобы привести в порядок 24 тыс. км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что в этот период страна будет уделять много внимания развитию качественного телекоммуникационного сектора и пообещал поддержку мобильному оператору компании lifecell (дочка турецкого оператора Turkcell).

"Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала", - заявил президент.