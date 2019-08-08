Политика

12:44 08.08.2019

Посольство США в Киеве призывает РФ освободить Балуха, Бекирова и других политзаключенных

1 мин читать

 Посольство США в Украине призывает Россию немедленно освободить Владимира Балуха, Эдема Бекирова и других украинских политзаключенных.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить Балуха, Бекирова и всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Фейсбуке в четверг.

Балух приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Он отбывает наказание в колонии в российском городе Торжок. В настоящее время Балуха в очередной раз поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.

Крымскотатарского активиста Бекирова незаконно удерживают в Cимферопольском СИЗО и вынуждают дать показания против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, директора телеканала ATR Ленура Ислямова.

Бекиров - инвалид первой группы, у него ампутирована нога с незаживающей раной, болен сахарным диабетом. Он заявлял о намерении начать голодовку.

Теги: #крым #посольство_сша #политзаключенные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:51 08.08.2019
Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

15:39 07.08.2019
Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

15:39 07.08.2019
Зеленский: Крым будет в составе Украины

Зеленский: Крым будет в составе Украины

00:29 07.08.2019
Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков

Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков

18:37 06.08.2019
Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

07:58 05.08.2019
Крымскотатарская журналистка Халилова собирается обжаловать в ЕСПЧ открытое против нее дело в Крыму

Крымскотатарская журналистка Халилова собирается обжаловать в ЕСПЧ открытое против нее дело в Крыму

13:50 02.08.2019
На территории Крыма увеличилась площадь добычи токсичного песка - МинВОТ

На территории Крыма увеличилась площадь добычи токсичного песка - МинВОТ

10:16 02.08.2019
Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

02:29 02.08.2019
В Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского телеканала ATR

В Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского телеканала ATR

18:07 01.08.2019
Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества между странами

Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Зеленский: Совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу

Эрдоган: Наконец-то настало время финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества между странами

Помощник госсекретаря США по Латинской Америке подала в отставку

Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Зеленский: Совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу

Эрдоган: Наконец-то настало время финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией

Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате"

В Анкаре прошла официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана

ЦИК обнародует результаты выборов в округе №210 после того, как установит их результаты

Макрон в разговоре с Зеленским поддержал проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА