Политика

08:19 08.08.2019

Помощник госсекретаря США по Латинской Америке подала в отставку

1 мин читать

Кимберли Брайер - помощник госсекретаря США по Западному полушарию - подала в отставку, сообщила The Washington Post.

Она занимала этот пост с октября прошлого года, газета, ссылаясь на источники из числа официальных лиц, пишет, что причиной отставки стали личные мотивы.

Сама Брайер отказалась отвечать на вопросы журналистов, касающиеся отставки, переадресовав их госдепартаменту.

Издание отмечает, что официально об отставке госдеп может сообщить в четверг.

В качестве помощника госсекретаря Брайер отвечала за налаживание партнерских отношений с южноамериканскими странами и контролировала уровень иммиграции из Мексики и других стран Центральной Америки.

СМИ, комментируя сообщения об отставке, сообщают, что Брейер выступала против ужесточения политики Белого дома в отношении Мексики.

Теги: #сша #латамерика #чиновник #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:12 08.08.2019
США заморозили миллиарды долларов, предназначенные для международной помощи

США заморозили миллиарды долларов, предназначенные для международной помощи

19:45 07.08.2019
Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

16:17 07.08.2019
Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

12:24 07.08.2019
FDA получило информацию о "манипуляции с данными" в ходе исследований препарата Novartis

FDA получило информацию о "манипуляции с данными" в ходе исследований препарата Novartis

10:44 07.08.2019
В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

09:10 07.08.2019
Фондовые индексы США во вторник прибавили более 1,2% после падения 6 дней подряд

Фондовые индексы США во вторник прибавили более 1,2% после падения 6 дней подряд

09:09 07.08.2019
Мадуро обвинил США в ведении "нетрадиционной" войны против Венесуэлы

Мадуро обвинил США в ведении "нетрадиционной" войны против Венесуэлы

07:46 07.08.2019
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии, несмотря на ракетные пуски Северной Кореи

США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии, несмотря на ракетные пуски Северной Кореи

06:48 07.08.2019
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

22:53 06.08.2019
США направили авианосец в Южно-Китайское море для "поддержки диалога" между КНР и АСЕАН

США направили авианосец в Южно-Китайское море для "поддержки диалога" между КНР и АСЕАН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Зеленский: Совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу

Эрдоган: Наконец-то настало время финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией

Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате"

Макрон в разговоре с Зеленским поддержал проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Зеленский: Совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу

Эрдоган: Наконец-то настало время финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией

Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате"

В Анкаре прошла официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана

ЦИК обнародует результаты выборов в округе №210 после того, как установит их результаты

Макрон в разговоре с Зеленским поддержал проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Зеленский: Крым будет в составе Украины

Порошенко ждут в ГБР на допрос 12 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА