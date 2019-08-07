Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в проекты в Украине, включая и в восстановление инфраструктуры Донбасса.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в среду вечером.

Зеленский также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины.

"Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе", - сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что до конца года в Киеве пройдет очередное, 8-е заседание украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.