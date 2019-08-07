Политика

21:35 07.08.2019

Зеленский: Совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу

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Зеленский: Совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.

"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою сторону", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду в Анкаре.

При этом Зеленский проинформировал своего турецкого коллегу о продолжающихся нарушениях прав человека и преследованиях крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных", - добавил Зеленский.

Теги: #черное_море #зеленский #турция
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