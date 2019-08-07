Эрдоган: Наконец-то настало время финализировать переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре в среду вечером.

Эрдоган также отметил, что в 2018г году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4млрд.

Переговоры в Анкаре продолжались более 2,5 часов.