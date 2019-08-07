Политика

17:54 07.08.2019

В Анкаре прошла официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана

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В Анкаре прошла официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана

В Анкаре в среду состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, на площади перед Дворцом президента в столице Турции прозвучали гимны двух стран. После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.

После завершения церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Также запланированы украинско-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе.

Теги: #анкара #зеленский #турция #эрдоган
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