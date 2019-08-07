Политика

16:38 07.08.2019

Макрон в разговоре с Зеленским поддержал проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

2 мин читать
Макрон в разговоре с Зеленским поддержал проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу, что, в свою очередь, поддержал французский лидер.

"Президент Украины призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Согласно информации, президент Франции также добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Говоря о гибели украинских военнослужащих на Донбассе накануне, Зеленский отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

"Президент Украины также сообщил Эмманюэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский сообщил о состоявшемся в среду утром разговоре с Путиным, во время которого глава Украинского государства призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных украинцев.

Теги: #зеленский #макрон #нормандская_четверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 07.08.2019
В Анкаре прошла официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана

В Анкаре прошла официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана

15:39 07.08.2019
Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

15:39 07.08.2019
Зеленский: Крым будет в составе Украины

Зеленский: Крым будет в составе Украины

14:30 07.08.2019
Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию

14:08 07.08.2019
Дочь удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова ждет от Зеленского содействия для оказания помощи ее отцу

Дочь удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова ждет от Зеленского содействия для оказания помощи ее отцу

13:34 07.08.2019
Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

13:20 07.08.2019
Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

13:03 07.08.2019
Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

12:56 07.08.2019
В Берлине пока не могут сообщить о сроках саммита "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

В Берлине пока не могут сообщить о сроках саммита "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

11:45 07.08.2019
Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Зеленский: Крым будет в составе Украины

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК обнародует результаты выборов в округе №210 после того, как установит их результаты

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Порошенко ждут в ГБР на допрос 12 августа

Военные прокуроры отрапортовали об успехах в работе и раскритиковали позицию Рябошапки

"Слуга народа" потратила на предвыборную кампанию больше других партий

Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки

Замглавы ОП Рябошапка и профессор Буроменский назначены сопредседателями Комиссии по правовой реформе

МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА