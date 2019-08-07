Политика

16:17 07.08.2019

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

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Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам возлагает на РФ ответственность за действия, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и призывает США и Великобританию к безотлагательному заключению двусторонних оборонных соглашений с Украиной в сложившихся обстоятельствах.

"Комитет… осуждает действия РФ, которые привели к прекращению действия договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и малой дальности от 8 декабря 1987 года. Комитет с пониманием относится к решению США, как реакцию на нарушение Договора со стороны РФ", - говорится в заявлении Комитета, обнародованном на сайте Верховной Рады.

В заявлении подчеркивается, что действия РФ "привели к полному прекращению действия Договора о РСМД и, как следствие, к угрозе новой гонки вооружений".

"В этих новых безопасности условиях Украина должна серьезно задуматься над своим будущим потенциалом для сдерживания угроз, открылись после разрушения Российской Федерацией Договора о РСМД", - подчеркивают в парламентском комитете.

В заявлении содержится призыв к США и Великобритании "поддержать действиями Украину в рамках гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму". "Такими практическими механизмами могло бы, в частности, стать безотлагательное заключение двусторонних оборонных соглашений между Украиной и Соединенными Штатами, Украиной и Великобританией, а также предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО до момента обретения полноправного членства Украины в НАТО, как это предлагается в обращении Верховной Рады к Конгрессу США о гарантиях безопасности от 22 марта 2017 года", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что Украина всегда добросовестно придерживалась всех взятых международных обязательств в сфере ядерного разоружения, сокращения и ликвидации оружия массового уничтожения и средств его доставки, в частности, отказалась от третьего крупнейшего в мире ядерного арсенала и в полной мере обеспечила реализацию положений ДРСМД.

"Однако одно из государств-гарантов – РФ - грубо нарушило основополагающие принципы международного права, Устав ООН и обязательства по Будапештскому меморандуму и начала вооруженную агрессию против Украины… Отмечаем, что вооруженная агрессия РФ против Украины нанесла значительный удар глобальном режима нераспространения, дискредитировав в значительной степени международные гарантии как способ предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки", - подчеркивают в парламентском комитете.

"Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам подчеркивает необходимость солидарных усилий и действий для предотвращения ядерной угрозе, сохранения мира, международного права и порядка", – резюмируется в заявлении.

Теги: #дрсмд #верховная_рада #заявление #сша #украина #великобритания
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