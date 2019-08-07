Политика

15:39 07.08.2019

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

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Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из оккупированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове.

"Заверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной и общиной крымских татар в Анкаре в среду.

Теги: #крым #зеленский
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