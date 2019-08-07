Политика

15:39 07.08.2019

Зеленский: Крым будет в составе Украины

1 мин читать
Зеленский: Крым будет в составе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре в среду.

Глава Украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную – что важно – помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - сказал Зеленский.

Теги: #крым #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 07.08.2019
Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

14:30 07.08.2019
Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию

14:08 07.08.2019
Дочь удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова ждет от Зеленского содействия для оказания помощи ее отцу

Дочь удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова ждет от Зеленского содействия для оказания помощи ее отцу

13:34 07.08.2019
Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

13:20 07.08.2019
Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

13:03 07.08.2019
Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

11:45 07.08.2019
Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

11:39 07.08.2019
Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"

Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

10:50 07.08.2019
Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электрокаров

Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электрокаров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Порошенко ждут в ГБР на допрос 12 августа

Военные прокуроры отрапортовали об успехах в работе и раскритиковали позицию Рябошапки

"Слуга народа" потратила на предвыборную кампанию больше других партий

Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки

В Берлине пока не могут сообщить о сроках саммита "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

Замглавы ОП Рябошапка и профессор Буроменский назначены сопредседателями Комиссии по правовой реформе

МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

Официальная пресса опубликовала список нардепов, избранных на выборах 21 июля

Зеленский проводит срочное совещание по ситуации в зоне ООС на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА