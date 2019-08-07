Зеленский: Крым будет в составе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре в среду.

Глава Украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную – что важно – помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - сказал Зеленский.