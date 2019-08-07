Политика

15:34 07.08.2019

Порошенко ждут в ГБР на допрос 12 августа

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Порошенко ждут в ГБР на допрос 12 августа

Пятый президент Украины Петр Порошенко вызывается на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 12 августа, сообщили в Бюро.

"Порошенко вызван на допрос 12 августа", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.

По информации Бюро, допрос должен начаться в 9.30.

Как сообщалось, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля, он получил повестку на следующей допрос.

"Состоялся действительно допрос Петра Порошенко, несмотря на то, что его сторона постоянно меняла свои решения относительно даты допроса и присутствия", - сказала тогда журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Пресс-секретарь отметила, что это был первый допрос. "Повестку на следующий допрос он получил", - указала Иванова, но не уточнила, когда именно состоится следующий допрос.

Порошенко сообщил журналистам, что на допросе в ГБР он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском": "Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия".

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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