Военные прокуроры отрапортовали об успехах в работе и раскритиковали позицию Рябошапки

Коллектив военных прокуратур возмущен позицией заместителя главы Офиса президента Украины Руслана Рябошапки относительно отсутствия необходимости в существовании военной прокуратуры и рассчитывает на конструктивность и обдуманность дальнейших реформ этой системы.

"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком", - говорится в заявлении коллектива военных прокуратур, обнародованном на странице Генеральной прокуратуры Украины в Фейсбуке.

В заявлении приводятся данные по достижениям системы военных прокуратур с момента их возобновления (почти пять лет назад) ввиду вооруженной агрессии, которая продолжается.

Так, за это время благодаря работе военных прокуратур к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечены 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 высокопоставленный чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ). В офис прокурора Международного уголовного суда переданы более 1000 страниц доказательств российской агрессии и совершения ее представителями военных преступлений.

В деле о захвате РФ украинских военных моряков и судов вблизи Керченского пролива к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ, а Министерству юстиции Украины переданы доказательства противоправных действий РФ для участия в рассмотрении Международным трибуналом по морскому праву этого дела.

Кроме того, среди других результатов работы военных прокуратур названы установление 160 мест незаконного содержания пленных (военнослужащих ВС Украины и гражданского населения); допросы 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали военнослужащие РФ и участники террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса.

"Численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов относительно преступлений соответствующей подследственности направлены в суд именно военными прокурорами. Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человек, проводили 8-9 обысков и 13 выемок, допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс. грн, направляли в суд 17 обвинительных актов", - посчитали в военной прокуратуре.

Ранее в интервью "24 каналу", отвечая на вопрос о том, нужна ли в Украине военная прокуратура, Рябошапка сказал: "Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры".

Он отметил, что является оппонентом создания военных судов и военной юстиции как системы в целом.

"Возможно, военная прокуратура будет одной из тех сфер, которая будет подлежать изменениям", - предположил замглавы ОП.