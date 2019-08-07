Политика

14:30 07.08.2019

Зеленский прибыл в Турцию

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Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, сообщил посол Украины в этой стране Андрей Сибига.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – написал Сибига в микроблоге в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией с прибытия Зеленского.

Как сообщалось, визит Зеленского Турцию состоится 7-8 августа. В Анкаре запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. В Стамбуле президент Украины встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Теги: #зеленский #турция #украина
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