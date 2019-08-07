Политика

13:34 07.08.2019

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

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Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным акцентировал внимание на том, что для защиты прав украинцев, независимо от их местонахождения, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

"Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины",. сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.

"Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы в настоящее время нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", отмечено в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос обмена пленными.

В то же время в пресс-службе Кремля, сообщая о разговоре Зеленского с Путиным, написали: "Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы".

Теги: #рф #зеленский #украина #конституция #путин
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