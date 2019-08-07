Политика

13:20 07.08.2019

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

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Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц", - информирует пресс-служба.

Это второй телефонный разговор Путина с Зеленским с момента вступления последнего в должность президента Украины. Предыдущий разговор состоялся меньше месяца назад, 12 июля, также по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

Теги: #рф #зеленский #украина #обмен_пленными #путин
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Интерфакс-Украина
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