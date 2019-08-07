Политика

13:10 07.08.2019

Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки

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Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки

Группы в парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будут сформированы методом жеребьевки, 15 заместителей главы фракции будут координировать их работу, а не руководить ею, сообщила руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди будут не управлять, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построена по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", - написала Кравчук на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По ее словам, группы во фракции формируются, чтобы эффективно координировать ее работу и наладить внутреннюю коммуникацию. "Благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение", - рассказала Кравчук.

Ранее в пресс-службы "Слуги народа" рассказали, что в парламентской фракции будут 15 заместителей главы, на одну из этих должность предлагается и кандидатура Евгении Кравчук, а на должность руководителя фракции будет предложен четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука. Также в партии также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

Теги: #кравчук #слуга_народа
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