Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четверых военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела со стороны боевиков вблизи Павлополя (Донецкая обл.).

"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с военным руководством по ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось, 6 августа в результате обстрелов боевиков погибли четыре украинских военных. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.