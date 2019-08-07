Политика

13:03 07.08.2019

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

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Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четверых военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела со стороны боевиков вблизи Павлополя (Донецкая обл.).

"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с военным руководством по ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось, 6 августа в результате обстрелов боевиков погибли четыре украинских военных. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: #зеленский #квартиры #донбасс
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