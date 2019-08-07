Замглавы ОП Рябошапка и профессор Буроменский назначены сопредседателями Комиссии по правовой реформе

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение и состав Комиссии по вопросам правовой реформы.

Это определено указом главы государства №584/2019 от 7 августа.

Согласно документу, сопредседателями комиссии назначены профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Михаил Буроменский (по согласию) и заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

В положении о комиссии отмечается, что она создается в составе двух сопредседателей и других членов комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах и на безоплатной основе.

В составе комиссии по правовой реформе созданы рабочие группы по вопросам подготовки предложений по внесению изменений в Конституцию Украины (ее возглавил заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор юридических наук, профессор Анатолий Заец); по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия (глава - ректор Национальной школы судей Николай Онищук); по развитию уголовного права (глава - профессор кафедры уголовного права №1 Национального юридического университету имени Ярослава Мудрого Юрий Баулин); по реформированию уголовной юстиции (глава – бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько).

Кроме того, созданы рабочие группы по вопросам развития юридического образования (глава - вице-президент Национальной академии правовых наук Украины - руководитель Киевского регионального центра Наталья Кузнецова) и по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (глава – постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич).

Указом также утвержден состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе комиссии по вопросам правовой реформы. Среди них: политический советник Программы развития ООН в Украине, председатель Донецкого и Луганского зонального офиса представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Гаспар Бергман, член Офиса демократического правления Агентства США по международному развитию (USAID) Гарт Уиллис, национальный советник по юридическим вопросам, руководитель отдела верховенства права координатора проектов ОБСЕ в Украине Александр Водяников, руководитель департамента по политическим вопросам, анализа и отчетности Представительства Европейского Союза в Украине Артур Гебаль (все – по согласию) и др.

Как сообщалось, указом от 21 июня Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы. Основной ее задачей является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины.

В то же время были ликвидированы Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия. Также признаны утратившими силу несколько президентских указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014-2018 годах, касающихся Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.