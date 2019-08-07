Политика

12:15 07.08.2019

МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

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МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

Министерство иностранных дел Украины в 11-ю годовщину вооруженной агрессии России в отношении Грузии подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также поддерживает мирную инициативу грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему".

"Выражаем солидарность и подтверждаем свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, разделяем необходимость мирного решения конфликта на основе фундаментальных принципов и норм международного права и поддерживаем мирную инициативу грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", - говорится в заявлении МИД в связи с 11-й годовщиной вооруженной агрессии России против Грузии.

Внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество продолжить консолидированные меры, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России.

"Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года", - указали в МИД.

Украина вместе с Грузией скорбит по жертвам войны и чтит их память.

Теги: #грузия #украина #мид
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