Политика

11:45 07.08.2019

Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

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Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона №0223 о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, 6 августа закон возвращен с подписью президента.

Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

Как сообщалось, Украина и Израиль 21 января 2019 года подписали соглашение о ЗСТ, согласно которому Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - для товаров агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.

Теги: #торговля #украина #зеленский #зст #израиль
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