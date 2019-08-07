Политика

11:39 07.08.2019

Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"

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Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно ситуации на востоке Украины и возможности проведения встречи в нормандском формате в ближайшее время.

"Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции с президентом Макроном... Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

При этом Зеленский добавил, что хотел бы чтобы встреча в нормандском формате прошла, несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности.

"Чтобы мы по-людски относились друг к другу и понимали что это очень важно", - отметил президент.

Глава государства не исключил, что может прервать свой визит в Турцию.

На 7-8 августа запланирован визит Зеленского в Турцию.

Теги: #зеленский #макрон #меркель
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