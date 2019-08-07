Политика

11:21 07.08.2019

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

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Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал повлиять на боевиков, чтобы те прекратили убивать украинцев на Донбассе.

"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, он настаивал и просил президента РФ срочно повлиять на то, чтобы "та сторона просто прекратила эти действия, это не игрушки".

"Я говорю – наших людей убивают. Мне говорят, что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что "все говорят что хотят мира", однако, кроме слов, необходимы "быстрые шаги".

Второй вопрос, который президент Украины поднимал в разговоре с Путиным, - это ситуация с разминированием в районе КПВВ "Станица Луганская".

"Мы продолжаем разминирование, и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста", - сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, обсуждался вопрос возвращения украинских пленных.

Он отметил, что разговор с Путиным был длительным, добавив, что больше информации о сути беседы будет в пресс-релизе, который появится позже.

Теги: #зеленский #украина #путин #оос #рф #донбасс #смерть
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