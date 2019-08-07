Политика

10:50 07.08.2019

Зеленский проводит срочное совещание по ситуации в зоне ООС на Донбассе

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Зеленский проводит срочное совещание по ситуации в зоне ООС на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание по ситуации в зоне проведение операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина"в пресс-службе президента, срочное совещание было созвано в среду утром. В нем участвуют начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, секретарь СНБО Александр Данилюк, представители военной разведки.

Как сообщалось, 6 августа в результате обстрелов боевиков погибли четыре украинских военных. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу.

Теги: #оос #зеленский #совещание #донбасс
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