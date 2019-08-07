В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

Рабочая группа по вопросам реформирования сферы обеспечения кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины на заседании в СНБО обсудила ситуацию в этой сфере, актуальные угрозы и пути их нейтрализации.

"Особый акцент был сделан на необходимости выработки комплексного пакета изменений в законодательство в указанной сфере, имплементации лучших практик США и стран ЕС, необходимости активизации государственно-частного партнерства и др.", - сообщила пресс-служба СНБО в среду по итогам заседания.

Советник секретаря СНБО по вопросам кибербезопасности Андрей Зюзь отметил, что рынок услуг и сервисов в сфере кибербезопасности должен быть "открытым для частного сектора в рамках государственно-частного партнерства".

Учредительное заседание рабочей группы состоялось под председательством заместителя секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. В состав рабочей группы вошли представители парламента, органов государственной власти, IT-индустрии, эксперты, ученые, представители гражданского общества. В частности, в заседании приняли участие советник президента Украины Михаил Федоров, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, представители общественной организации Ukrainian Cyber Alliance.