Рябошапка считает, что пост генпрокурора не доставит ему дискомфорта

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка спокойно относится к перспективе своего назначения на должность генерального прокурора Украины.

"Я не ощущаю никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт состоится. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять некий дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет", - сказал Рябошапка в интервью "24 каналу", отвечая на вопрос о том, видит ли он себя на посту генпрокурора.

Говоря о необходимых изменениях в органах прокуратуры в целом, он отметил: "Первоочередные наши изменения предусматривают возможность обновления самого офиса генерального прокурора, то есть Генпрокуратуры, обновление всей системы. На уровне руководства местных прокуратур – очень быстро… Потом уже создание механизма селекции, отбора прокуроров в местных, региональных прокуратурах".

При этом замглавы ОП указал на пожелание, чтобы "в эту профессию зашло много людей, у которых нет прокурорского опыта".

Рябошапка также отметил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.

Как известно, генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.

11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№10380) о даче согласия парламента на увольнение президентом Луценко с должности генпрокурора. Документ определен президентом как неотложный.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

6 августа генпрокурор Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе. "Как только новый парламент соберётся ... я подам заявление об отставке", - сказал он в эфире "Радио НВ".