Политика

09:09 07.08.2019

Мадуро обвинил США в ведении "нетрадиционной" войны против Венесуэлы

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Мадуро обвинил США в ведении "нетрадиционной" войны против Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США ведут "нетрадиционную войну" против Венесуэлы.

"Венесуэла является жертвой жестокой, преступной многомерной агрессии. Народ США должен знать, что это война. Эксперты называют это нетрадиционной войной. Это экономическая, финансовая, торговая война", - сказал Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю, опубликованному на сайте The Grayzone.

По его словам, правительство США делает так, чтобы Венесуэла не могла покупать в мире лекарства, продукты питания, товары, сырье.

"Они украли у нас Citgo (Citgo Petroleum Corp., дочерняя структура венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA - ИФ). В Соединенных Штатах вы видите заправочные станции Citgo - это венесуэльские, и правительство Соединенных Штатов экспроприировало их", - заявил он.

Мадуро также отметил, что США заморозили счета Венесуэлы на сумму более $20 млрд в банках Европы и всего мира. "Правительство США в соучастии с британским правительством заморозили, украли из Венесуэлы более $1,4 млрд в золотовалютных резервах. Золотой запас Венесуэлы", - добавил он.

Президент Венесуэлы отметил, что рано или поздно Каракас победит эту "преступную политику".

"Я могу сказать народу Соединенных Штатов, что со всеми этими санкциями, преследованиями, агрессией они не смогли преодолеть наш боевой дух, наше достоинство. И они не смогут", - сказал Мадуро.

Он также заявил, что покушение на него в августе 2018 года было совершено по приказу советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

"Я могу сказать вам, что сегодня у меня есть доказательства того, что покушение было заказано Джоном Болтоном, и он ждал результатов в Белом доме", - сказал Мадуро.

"У нас есть показания, у нас есть свидетели, доказательства. И все это указывает на Хулио Борхеса (один из лидеров оппозиции в Венесуэле - ИФ) в Боготе. Все это указывает на Хуана Мануэля Сантоса (президент Колумбии - ИФ) в Колумбии. Все это указывает на Джона Болтона, который имеет преступный менталитет, менталитет убийцы", - отметил президент Венесуэлы.

6 августа 2018 года во время публичного выступления Мадуро в Каракасе на военном параде было предпринято покушение на него.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали "несколько дронов, которые взорвались". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

В результате подрыва дронов ранения поучили семь военнослужащих, президент и его окружение не пострадали.

Теги: #венесуэла #сша #мадуро
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