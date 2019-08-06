Политика

17:41 06.08.2019

В работу Окружного админсуда Киева вмешивались представители как прошлой, так и нынешней власти – генпрокурор

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В работу Окружного админсуда Киева вмешивались представители как прошлой, так и нынешней власти – генпрокурор

ВГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в уголовном производстве о вероятном злоупотреблении и давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) со стороны судей Окружного административного суда Киева несколько эпизодов, еще будут объявлены подозрения другим участникам схемы влияния на ВККС.

Как написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке, Луценко подчеркнул, что это – одно из самых резонансных дел за последние два года, при этом на протяжении семи месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей. Он напомнил, что уже есть четыре подозрения, добавив, что они не последние.

"На этой и следующей неделе мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в возможно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов", - рассказал Луценко.

По его словам, сейчас отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, в которых другие должностные лица как прежней, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной административный суд Киева для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Луценко пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока остаются засекреченными, анализировать их и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС.

Он также подчеркнул, что до конца текущей недели в Высший совет правосудия (ВСП), возможно, будут переданы представления об избрании меры пресечения в отношении четырех судей ОАСК, которым уже объявлены подозрения.

"Только после разрешения ВСП они пойдут в суд. В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранении их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом - готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег", - пояснил Луценко.

Как сообщалось, 2 августа главе ОАСК Павлу Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность (ВККС и других возможных преступлениях. Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместитель подозревается по ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376. Судья ОАСК и судья Суворовского райсуда Одессы подозреваются по ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 УК Украины.

Судья Вовк называет данное дело политическим.

Теги: #вовк #луценко #вкксу #суд
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